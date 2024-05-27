Россияне продвинулись возле Часового Яра и оккупировали Нетайлово в Донецкой области – DeepState

По данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись возле нескольких населенных пунктов, в том числе и Часового Яра, в Донецкой области и оккупировали Нетайлово.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часового Яра, в Берестовом и оккупировал Нетайлово".

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Что предшествовало: Аналитики DeepState сообщали о том, что россияне оккупировали Уманское и продвинулся в Ивановке Донецкой области.

Напомним: По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне ставят целью захватить города Часов Яр Донецкой области и Волчанск Харьковской области.