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В Іспанії заявили про візит Зеленського до Мадрида

Ольга Глущенко Понеділок, 27 травня 2024, 03:34
В Іспанії заявили про візит Зеленського до Мадрида
Санчес і Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадрида, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня.

Джерело: повідомлення уряду Іспанії

Деталі: У повідомленні зазначається, що Зеленський зустрінеться із Санчесом, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді о 12:00 за місцевим часом.

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Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

Що передувало: Видання EFE з посиланням на джерела в королівському палаці повідомило, що президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на 17 травня, через складну ситуацію на фронті.

Згодом стало відомо, що через ситуацію з загостренням на фронті, зокрема наступ ворога на Харківщині, президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі.

Теми: ІспаніяЗеленський
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