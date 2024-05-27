На російську АЗС впали два дрони – губернатор

Пошкоджена АЗС в Росії. Фото з Telegram-каналу Astra

У місті Лівни Орловської області РФ сталося падіння двох БпЛА на територію АЗС, заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Джерело: Кличков і російське Міноборони Telegram

Дослівно: "Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в м. Лівни.

Реклама:

Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста.

У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА".

Деталі: Кличков додав, що на місці події нібито загинув водій пожежної частини.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, ще три співробітники служб постраждали.

Доповнено: Вранці 27 травня російське Міноборони повідомило, що ППО над територією РФ нібито знищила 12 безпілотників (6 БпЛА нібито збили над територією Орловської області, 4 − над територією Краснодарського краю і по 1 − над територією Брянської та Бєлгородської областей).

Нагадаємо: На початку травня в Орловській та Курській областях Росії заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури.