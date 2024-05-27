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На российскую АЗС упали два дрона – губернатор

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 27 мая 2024, 05:22
На российскую АЗС упали два дрона – губернатор
иллюстративное фото росПоврежденная АЗС в России. Фото из Telegram-канала AstraСМИ

В городе Ливны Орловской области РФ произошло падение двух БпЛА на территорию АЗС, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Источник: Клычков и российское Минобороны в Telegram 

Дословно: "Сегодня утром во время еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БпЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны.

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Часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий немедленно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города.

В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БпЛА".

Детали: Кличков добавил, что на месте происшествия погиб водитель пожарной части.

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По его словам, еще три сотрудника служб пострадали.

Дополнено: Утром 27 мая российское Минобороны сообщило, что ПВО над территорией РФ якобы уничтожила 12 беспилотников (6 БпЛА якобы сбили над территорией Орловской области, 4 − над территорией Краснодарского края и по 1 − над территорией Брянской и Белгородской областей).

Напомним: В начале мая в Орловской и Курской областях России заявили об атаке дронов и повреждении энергетической инфраструктуры.

Темы: Росcиябеспилотники
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