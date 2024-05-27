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Новый рекорд: дрон ГУР атаковал надгоризонтную РЛС РФ на расстоянии более 1800 км – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 мая 2024, 08:00
Новый рекорд: дрон ГУР атаковал надгоризонтную РЛС РФ на расстоянии более 1800 км – источник
РЛС "Воронеж М". фото mil.ru

Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь: "Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе".

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Орск на карте

Детали: Последствия поражения уточняются.

Российские паблики писали, что под Орском "упал БПЛА", а целью беспилотника, "возможно, был военный объект".

Ранее наиболее отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, расположенный на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

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Справка: "Воронежи М" являются составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности, баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

Что предшествовало: Ранее появилась информация о поражении дроном ГУР МОУ другой радиолокационной станции этого семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края. Она подверглась атаке 23 мая, в результате чего на территории объекта начался пожар.

Темы: беспилотникиГУРвойна
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