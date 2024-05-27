Окупанти за добу убили 5 жителів Донеччини

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Щонайменше 5 мирних мешканців загинули та ще 3 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 26 травня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці і Часовому Яру. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 1 978 та поранили щонайменше 4 925 мирних мешканців Донеччини.

Філашкін наголошує, що ці цифри не враховують жертв окупантів у Маріуполі і Волновасі.

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