Окупанти за добу убили 5 жителів Донеччини
Понеділок, 27 травня 2024, 08:56
Щонайменше 5 мирних мешканців загинули та ще 3 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 26 травня.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці і Часовому Яру. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення".
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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 1 978 та поранили щонайменше 4 925 мирних мешканців Донеччини.
Філашкін наголошує, що ці цифри не враховують жертв окупантів у Маріуполі і Волновасі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Донеччини 26 травня загинули 3 людини та ще 3 дістали поранення.