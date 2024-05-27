Оккупанты за сутки убили 5 жителей Донецкой области
Понедельник, 27 мая 2024, 08:56
По меньшей мере 5 мирных жителей погибли и еще 3 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 26 мая.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 26 мая россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Антоновке, 1 в Северске, Красногоровке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения".
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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 978 и ранили по меньшей мере 4 925 мирных жителей Донецкой области.
Филашкин отмечает, что эти цифры не учитывают жертв оккупантов в Мариуполе и Волновахе.
Предыстория:
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- Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецкой области 26 мая погибли 3 человека и 3 получили ранения.