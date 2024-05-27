Оккупанты за сутки убили 5 жителей Донецкой области

Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Вадима Филашкина

По меньшей мере 5 мирных жителей погибли и еще 3 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 26 мая.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 26 мая россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Антоновке, 1 в Северске, Красногоровке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения".

Реклама:

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 978 и ранили по меньшей мере 4 925 мирных жителей Донецкой области.

Филашкин отмечает, что эти цифры не учитывают жертв оккупантов в Мариуполе и Волновахе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ