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Оккупанты за сутки убили 5 жителей Донецкой области

Ирина БалачукПонедельник, 27 мая 2024, 08:56
Оккупанты за сутки убили 5 жителей Донецкой области
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Вадима Филашкина

По меньшей мере 5 мирных жителей погибли и еще 3 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 26 мая.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 26 мая россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Антоновке, 1 в Северске, Красногоровке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 1 978 и ранили по меньшей мере 4 925 мирных жителей Донецкой области.

Филашкин отмечает, что эти цифры не учитывают жертв оккупантов в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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