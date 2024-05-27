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Росія втрачає до 24 тисяч своїх солдатів на місяць на війні проти України − Шольц

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 27 травня 2024, 09:51
Росія втрачає до 24 тисяч своїх солдатів на місяць на війні проти України − Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Російська армія щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів у загарбницькій війні проти України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Пряма мова Шольца під час діалогу з громадянами: "Є цифра, яка говорить про 24 тисяч загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця".

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Деталі: Німецький канцлер зазначив, що глава Кремля Володимир Путін готовий жертвувати великою кількістю своїх військових у розв’язаній ним загарбницькій війні.

Шольц наголосив, що Путін не рахується із втратами своєї армії у війні "заради імперіалістичної манії величі".

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Теми: ШольцРосіявтрати у війні
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