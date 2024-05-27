Россия в месяц теряет до 24 тысяч своих солдат на войне против Украины − Шольц

Российская армия ежемесячно теряет 24 тысячи солдат в захватнической войне против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Прямая речь Шольца во время диалога с гражданами: "Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно".

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Детали: Немецкий канцлер отметил, что глава Кремля Владимир Путин готов жертвовать большим количеством своих военных в развязанной им захватнической войне.

Шольц подчеркнул, что Путин не считается с потерями своей армии в войне "ради империалистической мании величия".

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