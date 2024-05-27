Россия в месяц теряет до 24 тысяч своих солдат на войне против Украины − Шольц
Понедельник, 27 мая 2024, 09:51
Российская армия ежемесячно теряет 24 тысячи солдат в захватнической войне против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Прямая речь Шольца во время диалога с гражданами: "Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно".
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Детали: Немецкий канцлер отметил, что глава Кремля Владимир Путин готов жертвовать большим количеством своих военных в развязанной им захватнической войне.
Шольц подчеркнул, что Путин не считается с потерями своей армии в войне "ради империалистической мании величия".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Потери РФ в войне против Украины достигли более 500 тысяч в живой силе.
- В начале мая британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в ближайшие два месяца.
- Также разведка Британии анализировала влияние, которое на парад 9 мая в Москве имели потери российской армии в войне против Украины.