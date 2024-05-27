З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ГУР по російській РЛС за 1800 км від кордону
Журналісти "Схем" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки удару 26 травня безпілотників ГУР по російській радіолокаційній станції дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Оренбурзькій області.
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"
Деталі: Повідомляється, що на знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було. Журналісти "Схем" припускають, що це сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА. Також у виданні зазначили, що роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.
Дослівно: "Ця радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. Відповідно до відкритих джерел, Воронеж-М є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тис. км".
"Схеми" опублікували супутникові знімки наслідків атаки на радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Оренбурзькій області РФ , що знаходиться за 1,8 тис. км від України— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 27, 2024
ВІДЕО: Проєкт Радіо Свобода "Схеми" pic.twitter.com/vB5KOoG2XY
Нагадаємо:
Співрозмовник "Української правди" в ГУР розповів, що дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.
За словами джерела, безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.