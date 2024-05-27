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З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ГУР по російській РЛС за 1800 км від кордону

Анастасія ПроцПонеділок, 27 травня 2024, 12:06
З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ГУР по російській РЛС за 1800 км від кордону
ФОТО: ПРОЄКТ РАДІО СВОБОДА "СХЕМИ"

Журналісти "Схем" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки удару 26 травня безпілотників ГУР по російській радіолокаційній станції дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Оренбурзькій області. 

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Деталі: Повідомляється, що на знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було. Журналісти "Схем" припускають, що це сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА. Також у виданні зазначили, що роздільна здатність фото не дозволяє  оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

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фото: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Дослівно: "Ця радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. Відповідно до відкритих джерел, Воронеж-М є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тис. км".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

Співрозмовник "Української правди" в ГУР розповів, що дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

За словами джерела, безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.

Теми: РосіяГУРбезпілотники
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