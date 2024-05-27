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Появились спутниковые снимки последствий ударов ГУР по российской РЛС в 1800 км от границы

Анастасия ПроцПонедельник, 27 мая 2024, 12:06
Появились спутниковые снимки последствий ударов ГУР по российской РЛС в 1800 км от границы
ФОТО: ПРОЕКТ РАДИО СВОБОДА "СХЕМЫ"

Журналисты "Схем" опубликовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия удара 26 мая беспилотников ГУР по российской радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в Оренбургской области.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: Сообщается, что на снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было. Журналисты "Схем" предполагают, что это следы пожара в результате попадания БПЛА. Также в издании отметили, что разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

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ФОТО: ПРОЕКТ РАДИО СВОБОДА "СХЕМЫ"

Дословно: "Эта радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной. Согласно открытым источникам, Воронеж-М является частью российских стационарных надгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность обнаружения целей до 6 тыс. км".

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Напомним:

Собеседник "Украинской правды" в ГУР рассказал, что дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

По словам источника, беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

Темы: РосcияГУРбеспилотники
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