МЗС Китаю не має інформації щодо участі країни в Саміті миру 

У Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що наразі не мають інформації щодо відправлення офіційної делегації КНР на Глобальний мирний саміт у Швейцарії.

Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, чиї слова передає "Укрінформ"

Деталі: Мао заявила, що наразі не може надати інформацію щодо участі Китаю у Саміті миру та додала, що її країна підтримує будь-які зусилля, які сприятимуть врегулюванню та мирному вирішенню "української кризи".

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Пряма мова: "Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної і Україною, і Росією, з рівноправною участю всіх сторін та об’єктивним обговоренням усіх мирних ініціатив".

Передісторія: