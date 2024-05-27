МЗС Китаю не має інформації щодо участі країни в Саміті миру
Понеділок, 27 травня 2024, 13:32
У Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що наразі не мають інформації щодо відправлення офіційної делегації КНР на Глобальний мирний саміт у Швейцарії.
Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу, чиї слова передає "Укрінформ"
Деталі: Мао заявила, що наразі не може надати інформацію щодо участі Китаю у Саміті миру та додала, що її країна підтримує будь-які зусилля, які сприятимуть врегулюванню та мирному вирішенню "української кризи".
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Пряма мова: "Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної і Україною, і Росією, з рівноправною участю всіх сторін та об’єктивним обговоренням усіх мирних ініціатив".
Передісторія:
- 4 квітня речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу назвав війну Росії проти України "українською кризою" і заявив, що в ній "не повинно бути переможців і переможених".
- На початку квітня США застерегли Китай, щоб він не допомагав Росії у війні проти України. Держдеп висловив занепокоєння щодо посилення партнерства РФ і КНР, лідери яких Володимир Путін та Сі Цзіньпін планують провести зустріч у Китаї наступного місяця.
- Також президент США Джо Байден закликав Сі Цзіньпіня вплинути на Росію та Іран в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході.