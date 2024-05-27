МИД Китая не располагает информацией об участии страны в Саммите мира

В Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что пока не располагают информацией об отправке официальной делегации КНР на Глобальный мирный саммит в Швейцарии.

Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге, чьи слова передает "Укринформ"

Детали: Мао заявила, что пока не может предоставить информацию об участии Китая в Саммите мира и добавила, что ее страна поддерживает любые усилия, которые будут способствовать урегулированию и мирному решению "украинского кризиса".

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Прямая речь: "Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Украиной, и Россией, с равноправным участием всех сторон и объективным обсуждением всех мирных инициатив".

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