МИД Китая не располагает информацией об участии страны в Саммите мира
Понедельник, 27 мая 2024, 13:32
В Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что пока не располагают информацией об отправке официальной делегации КНР на Глобальный мирный саммит в Швейцарии.
Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге, чьи слова передает "Укринформ"
Детали: Мао заявила, что пока не может предоставить информацию об участии Китая в Саммите мира и добавила, что ее страна поддерживает любые усилия, которые будут способствовать урегулированию и мирному решению "украинского кризиса".
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Прямая речь: "Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Украиной, и Россией, с равноправным участием всех сторон и объективным обсуждением всех мирных инициатив".
Предыстория:
- 4 апреля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и заявил, что в ней "не должно быть победителей и побежденных".
- В начале апреля США предостерегли Китай, чтобы он не помогал России в войне против Украины. Госдеп выразил обеспокоенность относительно усиления партнерства РФ и КНР, лидеры которых Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют провести встречу в Китае в следующем месяце.
- Также президент США Джо Байден призвал Си Цзиньпиняповлиять на Россию и Иран в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке.