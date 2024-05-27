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В ЄС ухвалили нові санкції проти РФ через смерть Навального

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 27 травня 2024, 13:53
В ЄС ухвалили нові санкції проти РФ через смерть Навального
ОЛЕКСІЙ НАВАЛЬНИЙ (ФОТО З ЙОГО INSTAGRAM)

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок ухвалили новий санкційний режим для покарання за серйозні порушення прав людини в Росії.

Джерело: інформацію підтвердили агентству dpa кілька дипломатів, "Європейська правда"

Деталі: Новий санкційний режим був створений після смерті російського опозиційного лідера Олексія Навального.

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Заходи спрямовані проти осіб та організацій, відповідальних за репресії проти опозиції.

За словами дипломатів, для включення в перший список було відібрано близько 20 фігурантів.

Ці заходи є окремими від широкомасштабних економічних санкцій, накладених на Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

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Санкції  включають такі заходи, як заборона на в'їзд до Європейського Союзу та заморожування активів, що знаходяться в країнах ЄС.

Минулого тижня постійні представники держав Європейського Союзу погодили нові санкції проти близько 20 людей, відповідальних за смерть Навального у колонії.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Як відомо, Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

Західні держави поклали відповідальність за смерть росіянина на правителя Росії Володимира Путіна. Водночас розвідувальні служби США вважають, що Путін, ймовірно, не наказував убити опозиційного політика.

Теми: санкціїЄСНавальнийРосія
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