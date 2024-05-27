В ЄС ухвалили нові санкції проти РФ через смерть Навального
Міністри закордонних справ ЄС у понеділок ухвалили новий санкційний режим для покарання за серйозні порушення прав людини в Росії.
Джерело: інформацію підтвердили агентству dpa кілька дипломатів, "Європейська правда"
Деталі: Новий санкційний режим був створений після смерті російського опозиційного лідера Олексія Навального.
Заходи спрямовані проти осіб та організацій, відповідальних за репресії проти опозиції.
За словами дипломатів, для включення в перший список було відібрано близько 20 фігурантів.
Ці заходи є окремими від широкомасштабних економічних санкцій, накладених на Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.
Санкції включають такі заходи, як заборона на в'їзд до Європейського Союзу та заморожування активів, що знаходяться в країнах ЄС.
Минулого тижня постійні представники держав Європейського Союзу погодили нові санкції проти близько 20 людей, відповідальних за смерть Навального у колонії.
У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.
Як відомо, Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.
Західні держави поклали відповідальність за смерть росіянина на правителя Росії Володимира Путіна. Водночас розвідувальні служби США вважають, що Путін, ймовірно, не наказував убити опозиційного політика.