В ЕС приняли новые санкции против РФ из-за смерти Навального
Министры иностранных дел ЕС в понедельник приняли новый режим санкций для наказания за серьезные нарушения прав человека в России.
Источник: информацию подтвердили агентству dpa несколько дипломатов, "Европейская правда"
Детали: Новый санкционный режим был создан после смерти российского оппозиционного лидера Алексея Навального.
Меры направлены против лиц и организаций, ответственных за репрессии против оппозиции.
По словам дипломатов, для включения в первый список было отобрано около 20 фигурантов.
Эти меры являются отдельными от широкомасштабных экономических санкций, наложенных на Россию за полномасштабное вторжение в Украину.
Санкции включают такие меры, как запрет на въезд в Европейский Союз и замораживание активов, находящихся в странах ЕС.
На прошлой неделе постоянные представители государств Европейского Союза согласовали новые санкции против около 20 человек, ответственных за смерть Навального в колонии.
В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.
Как известно, Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.
Западные государства возложили ответственность за смерть россиянина на правителя России Владимира Путина. В то же время разведывательные службы США считают, что Путин, вероятно, не приказывал убить оппозиционного политика.