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"Надважлива військова ціль": росіяни поцілили по відкритій мийці у Снігурівці – 3 жертви, 6 поранених

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 травня 2024, 18:27
Надважлива військова ціль: росіяни поцілили по відкритій мийці у Снігурівці – 3 жертви, 6 поранених
скриншот з мапи Deep State

Внаслідок російського удару у понеділок по місту Снігурівка Миколаївської області троє людей загинули, шестеро отримали поранення.

Джерело: очільник Миколаївської області Віталій Кім у Telegram, ДСНС у Facebook

Пряма мова: "В Снігурівці прильот ракети в мийку самообслуговування. 2 поранених (дівчина важка).

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P.S. Надважлива військова ціль відкрита мийка. раша – терористи".

 
фото дснс

Оновлено: В ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершено. Станом на 18 годину внаслідок ракетного удару по м. Снігурівка троє людей загинуло, шестеро постраждало.

 
фото дснс

Теми: Миколаївська областьвійна
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