"Надважлива військова ціль": росіяни поцілили по відкритій мийці у Снігурівці – 3 жертви, 6 поранених
Понеділок, 27 травня 2024, 18:27
Внаслідок російського удару у понеділок по місту Снігурівка Миколаївської області троє людей загинули, шестеро отримали поранення.
Джерело: очільник Миколаївської області Віталій Кім у Telegram, ДСНС у Facebook
Пряма мова: "В Снігурівці прильот ракети в мийку самообслуговування. 2 поранених (дівчина важка).
Реклама:
P.S. Надважлива військова ціль відкрита мийка. раша – терористи".
Оновлено: В ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершено. Станом на 18 годину внаслідок ракетного удару по м. Снігурівка троє людей загинуло, шестеро постраждало.