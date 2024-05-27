"Сверхважная военная цель": россияне ударили по открытой мойке в Снегиревке – 3 жертвы, 6 раненых
Понедельник, 27 мая 2024, 18:27
В результате российского удара в понедельник по городу Снигиревка Николаевской области три человека погибли, шестеро получили ранения.
Источник: глава Николаевской области Виталий Ким в Telegram, ГСЧС в Facebook
Прямая речь: "В Снигиревке прилет ракеты в мойку самообслуживания. 2 раненых (девушка тяжелая).
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P.S. Сверхважная военная цель открытая мойка. раша - террористы".
Обновлено: В ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены. По состоянию на 18 часов в результате ракетного удара по г. Снигиревка три человека погибли, шестеро пострадали.