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"Сверхважная военная цель": россияне ударили по открытой мойке в Снегиревке – 3 жертвы, 6 раненых

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 мая 2024, 18:27
Сверхважная военная цель: россияне ударили по открытой мойке в Снегиревке – 3 жертвы, 6 раненых
скриншот с карты Deep State

В результате российского удара в понедельник по городу Снигиревка Николаевской области три человека погибли, шестеро получили ранения.

Источник: глава Николаевской области Виталий Ким в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь: "В Снигиревке прилет ракеты в мойку самообслуживания. 2 раненых (девушка тяжелая).

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P.S. Сверхважная военная цель открытая мойка. раша - террористы".

 
фото гсчс

Обновлено: В ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены. По состоянию на 18 часов в результате ракетного удара по г. Снигиревка три человека погибли, шестеро пострадали.

 
фото гсчс

Темы: Николаевская областьвойна
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