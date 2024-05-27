Сирський дав доступ французьким інструкторам до навчальних центрів ЗСУ

Олександр Сирський та Рустем Умєров під час розмови з Міністром Збройних Сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню. Фото з соцмереж Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

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Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Деталі: Сирський також висловив сподівання, що незабаром інші партнери теж приєднаються до цього проєкту. Він подякував Міністру Збройних Сил Французької Республіки Себастьєну Лекорню за підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні.

Оновлено: Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.