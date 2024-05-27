Сирський дав доступ французьким інструкторам до навчальних центрів ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
Джерело: Сирський у соцмережах
Пряма мова: "Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.
Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".
Деталі: Сирський також висловив сподівання, що незабаром інші партнери теж приєднаються до цього проєкту. Він подякував Міністру Збройних Сил Французької Республіки Себастьєну Лекорню за підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні.
Оновлено: Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.