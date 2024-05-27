Сырский дал доступ французским инструкторам в учебные центры ВСУ

Александр Сырский и Рустем Умеров во время беседы с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорне. Фото из соцсетей Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Радо поздравляю инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

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Мной уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Детали: Сырский также выразил надежду, что в скором времени другие партнеры тоже присоединятся к этому проекту. Он поблагодарил Министра Вооруженных Сил Французской Республики Себастьена Лекорня за поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине.

Обновлено: Министерство вооруженных сил Франции заявило, что отправка французских военных инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.