Головний редактор Економічної правди долучається до лав ЗСУ
Понеділок, 27 травня 2024, 20:27
Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.
Джерело: Дєнков у Facebook
Пряма мова: "Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім".
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Що передувало:
- Вдень 27 травня стало відомо, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримували головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними.
- Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського.