Головний редактор Економічної правди долучається до лав ЗСУ

Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.

Джерело: Дєнков у Facebook

Пряма мова: "Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім".

Реклама:

Що передувало: