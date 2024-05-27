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Головний редактор Економічної правди долучається до лав ЗСУ

Тетяна ОлійникПонеділок, 27 травня 2024, 20:27
Головний редактор Економічної правди долучається до лав ЗСУ
Дмитро Дєнков. Фото з його Facebook

Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.

Джерело: Дєнков у Facebook

Пряма мова: "Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім".

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Теми: ТЦКЗМІмобілізація
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