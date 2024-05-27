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Главный редактор Экономической правды присоединяется к рядам ВСУ

Татьяна ОлейникПонедельник, 27 мая 2024, 20:27
Главный редактор Экономической правды присоединяется к рядам ВСУ
Дмитрий Денков. Фото с его Facebook

Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.

Джерело: Дєнков у Facebook

Пряма мова: "Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім".

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Что предшествовало: 

  • Днем 27 мая стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживали главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не позволяя ему выйти на связь с родными.
  • Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского.

Темы: ТЦКСМИмобилизация
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