Главный редактор Экономической правды присоединяется к рядам ВСУ
Понедельник, 27 мая 2024, 20:27
Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.
Джерело: Дєнков у Facebook
Пряма мова: "Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім".
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Что предшествовало:
- Днем 27 мая стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживали главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не позволяя ему выйти на связь с родными.
- Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского.