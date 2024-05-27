Співробітники ТЦК вже близько доби утримують головреда Економічної правди без зв'язку

Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області уже близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

Джерело: головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва

Пряма мова: "За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського".

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Деталі: Юристи у коментарі УП сказали, що фактично вказані діяння містять ознаки злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі (відповідальність до 10 років в'язниці). Наразі готуються необхідні документи для звернення до правоохоронних органів.

Дмитро оновив дані в "Резерв+" та стояв на військовому обліку.

У коментарі "Суспільному" речниця Одеського обласного ТЦК Ірина Драган сказала, що наразі "перевіряють цю інформацію".

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Оновлено: Близько 20:00 на facebook-сторінці Дєнкова з'явився допис, де він каже, що "порозумівся з ТЦК" і "незабаром долучиться до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту".

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