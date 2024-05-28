Повітряні сили знищили вночі усі 3 "Шахеди"
Вівторок, 28 травня 2024, 07:28
Уночі 28 травня російські окупанти атакували Україну трьома ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі ворожі дрони вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Повідомляється, що "Шахеди" окупанти запускали із району російського міста Приморсько-Ахтарськ.
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Усі дрони збили підрозділи Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на вівторок російські військові запустили ударні БпЛА по Дніпропетровській та Запорізькій областях.