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Повітряні сили знищили вночі усі 3 "Шахеди"

Ірина БалачукВівторок, 28 травня 2024, 07:28
Повітряні сили знищили вночі усі 3 Шахеди
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 28 травня російські окупанти атакували Україну трьома ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі ворожі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що "Шахеди" окупанти запускали із району російського міста Приморсько-Ахтарськ.

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Усі дрони збили підрозділи Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Передісторія: 

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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