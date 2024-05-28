Воздушные силы уничтожили ночью все 3 "Шахеда"
Вторник, 28 мая 2024, 07:28
Ночью 28 мая российские оккупанты атаковали Украину тремя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все вражеские дроны удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Сообщается, что "Шахеды" оккупанты запускали из района российского города Приморско-Ахтарск.
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Все дроны сбили подразделения Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на вторник российские военные запустили ударные БПЛА по Днепропетровской и Запорожской областях.