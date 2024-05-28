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Воздушные силы уничтожили ночью все 3 "Шахеда"

Ирина БалачукВторник, 28 мая 2024, 07:28
Воздушные силы уничтожили ночью все 3 Шахеда
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 28 мая российские оккупанты атаковали Украину тремя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все вражеские дроны удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сообщается, что "Шахеды" оккупанты запускали из района российского города Приморско-Ахтарск.

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Все дроны сбили подразделения Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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