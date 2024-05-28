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Уже 613 заключенных вступили в ряды ВСУ: будут штурмовиками − Малюська

Ирина БалачукВторник, 28 мая 2024, 12:26
Уже 613 заключенных вступили в ряды ВСУ: будут штурмовиками − Малюська
Денис Малюська. Фото из Facebook Министерства юстиции

По состоянию на утро 28 мая уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ, сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире марафона "Единые новости"

Детали: По словам Малюськи, для этих людей предусмотрены "несколько месяцев тренировок", после чего они будут служить в штурмовых подразделениях.

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Прямая речь Малюськи: "По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения − без смешивания с другими военнослужащими".

Детали: Он добавил, что не уверен, что это лучшая опция, но в этом вопросе полагается на военных, потому что им "виднее".

"Мы пока не дошли до ведения непосредственно боевых действий этими подразделениями, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится позже. И выбор относительно смешивания или не смешивания будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения. Пока это штурмовые подразделения", − заявил министр.

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Он также выступает за то, чтобы позволили мобилизоваться и тем, кто осужден за одно убийство − неважно, это умышленное убийство или убийство по неосторожности.

"С одним убийством (чтобы могли мобилизоваться − ред.) все. Наши заключенные идут воевать не с тем, чтобы ловить бабочек..., они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда является препятствием, чтобы хорошо воевать... Если мы говорим об убийствах, которые не были совершены с особой жестокостью, или это не убийства 2 и более лиц, то очень часто это те преступления, которые совершает лицо, которое является менее общественно опасным, чем лицо, совершившее 3-4 грабежа с использованием, например, холодного оружия.

Исключительно из классических соображений. Потому что иногда человек теряет контроль над своими действиями и на определенной эмоциональной волне делает то, что делать не должен. Но после того, как получает приговор и начинает отбывать наказание, его состояние психологическое и контроль над собой существенно меняется − и его общественная опасность существенно уменьшается по сравнению с рецидивистами, которые сделали профессией отбирание денег с использованием оружия − грабежи, нападения на людей", − пояснил Малюська.

Что было раньше: 21 мая Хмельницкий горрайонный суд освободил от отбывания наказания первых двух заключенных, которые выразили желание мобилизоваться.

22 мая Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных, которые выразили желание мобилизоваться в вооруженные силы для участия в войне.

Предыстория:

  • Верховная Рада 8 мая приняла закон, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • В ряды Сил обороны не могут быть мобилизованы лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновники.
  • Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие - до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
  • Министр юстиции Денис Малюська считает, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.
  • 21 мая сообщалось, что заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных.

Темы: тюрьмаВооруженные силымобилизация
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