Уже 613 заключенных вступили в ряды ВСУ: будут штурмовиками − Малюська

По состоянию на утро 28 мая уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ, сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире марафона "Единые новости"

Детали: По словам Малюськи, для этих людей предусмотрены "несколько месяцев тренировок", после чего они будут служить в штурмовых подразделениях.

Реклама:

Прямая речь Малюськи: "По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения − без смешивания с другими военнослужащими".

Детали: Он добавил, что не уверен, что это лучшая опция, но в этом вопросе полагается на военных, потому что им "виднее".

"Мы пока не дошли до ведения непосредственно боевых действий этими подразделениями, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится позже. И выбор относительно смешивания или не смешивания будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения. Пока это штурмовые подразделения", − заявил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Он также выступает за то, чтобы позволили мобилизоваться и тем, кто осужден за одно убийство − неважно, это умышленное убийство или убийство по неосторожности.

"С одним убийством (чтобы могли мобилизоваться − ред.) все. Наши заключенные идут воевать не с тем, чтобы ловить бабочек..., они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда является препятствием, чтобы хорошо воевать... Если мы говорим об убийствах, которые не были совершены с особой жестокостью, или это не убийства 2 и более лиц, то очень часто это те преступления, которые совершает лицо, которое является менее общественно опасным, чем лицо, совершившее 3-4 грабежа с использованием, например, холодного оружия.

Исключительно из классических соображений. Потому что иногда человек теряет контроль над своими действиями и на определенной эмоциональной волне делает то, что делать не должен. Но после того, как получает приговор и начинает отбывать наказание, его состояние психологическое и контроль над собой существенно меняется − и его общественная опасность существенно уменьшается по сравнению с рецидивистами, которые сделали профессией отбирание денег с использованием оружия − грабежи, нападения на людей", − пояснил Малюська.

Что было раньше: 21 мая Хмельницкий горрайонный суд освободил от отбывания наказания первых двух заключенных, которые выразили желание мобилизоваться.

22 мая Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных, которые выразили желание мобилизоваться в вооруженные силы для участия в войне.

Предыстория: