Российский завод в Татарстане должен производить 6 тысяч "Шахедов" в год, но уже опережает график − WSJ

Завод в особой экономической зоне России "Алабуга" в Татарстане, который в начале апреля атаковали украинские дроны, должен производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно; по состоянию на конец апреля он опередил график и уже поставил РФ 4,5 тысячи БПЛА, пишет The Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Детали: Издание пишет, что российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве завода по производству беспилотников в конце 2022 года, когда они прилетели в Тегеран с выгодным предложением: 1,7 миллиарда долларов, часть из которых должны быть оплачены золотыми слитками.

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Информацию о таких необычных условиях обнародовала в феврале хакерская группой под названием Prana Network, которая заявила, что взломала почтовые серверы, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Дословно WSJ: "Согласно контракту между российскими менеджерами завода и их иранскими партнерами, который просочился в сеть Prana Network и был независимо подтвержден двумя советниками британского правительства, завод в Алабуге должен производить 6000 ударных беспилотников Shahed в год, в дополнение к разведывательным дронам.

В конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 обещанных "Шахедов", согласно данным Международного института стратегических исследований − лондонского аналитического центра, специализирующегося на вопросах обороны".

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Детали: По данным украинской военной разведки и бывшего сирийского офицера из группы мониторинга конфликтов Etana, российских солдат уже обучают управлять беспилотниками в Сирии вместе с инструкторами из Корпуса стражей революции и поддерживаемой Ираном боевой группировки Хезболла.

"Десятки разведывательных беспилотников М3 "Альбатрос", изготовленных на заводе в Алабуге, получили детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. Их производитель заявил, что беспилотники уже помогли отразить попытку вторжения Украины в приграничную российскую Белгородскую область", − пишет издание.

Сообщается, что также Россия вместо ждать иранские боеголовки производит собственные. А это в свою очередь ускоряет производство боеспособного оружия. По данным эксперта по беспилотникам, который ранее работал в ООН, Генри Томпсона, новейшие версии "Шахедов" были изготовлены в России. К такому выводу он пришел, когда проанализировал обломки, найденные в Украине.

Издание пишет, что переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям.

Однако для расширения производства беспилотников Россия нуждалась в квалифицированных рабочих для их сборки.

"Начальное производство разведывательных аппаратов „Альбатрос" в значительной степени полагалось на студентов ближайших технических колледжей, но их было недостаточно, чтобы удовлетворить амбиции Москвы. И производители начали искать рабочую силу в Африке.

В начале прошлого года российские бизнесмены из особой экономической зоны "Алабуга" арендовали зал в школе в Кампале, столице Уганды, и собрали на презентацию молодых студенток. Им предлагали квалифицированную работу с оплатой втрое выше, чем на родине в Уганде, с оплатой авиабилетов, бесплатным проживанием и университетским дипломом для участия в программе "работа-обучение"", − пишет WSJ со ссылкой на видеозапись события, которую сделала „Алабуга", и свидетельства присутствующих на мероприятии людей.

По словам угандийских чиновников, с тех пор в свободную зону "Алабуга" поехали более тысячи женщин со всей Африки, а в этом году, вероятно, к ним присоединится еще тысяча студенток.

"В рекламных видеороликах, размещенных свободной зоной Алабуга, показано, как студенты разъезжают по коридорам на скейтбордах под звуки техно. Зарплата составляет почти 1000 долларов в месяц, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в России.

На других кадрах, опубликованных свободной зоной, видно, как африканка, одетая в защитный костюм и маску, приклеивает два крыла к корпусу одного из разведывательных дронов "Альбатрос". Официальные лица в Кампале подтвердили, что люди, которых отправили в Алабугу, собирают беспилотники", − пишет издание.

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