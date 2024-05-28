Зеленський оглянув винищувачі F-16, які Бельгія передасть Україні

В рамках візиту до Бельгії президент Володимир Зеленський відвідав авіабазу, де розміщено винищувачі F-16, які ця країна передасть Україні.

Джерело: бельгійський прем’єр-міністр Александер де Кроо в соціальній мережі Х, "Армія Inform", президент Зеленський у соцмережах

Пряма мова де Кроо: "Російські загарбники продовжують щодня вбивати українців. Шановний Володимире Зеленський, ці F-16 будуть вашими, щоб допомогти вам захистити своїх громадян".

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Деталі: Прем’єр зазначив, що Україна "може дати відсіч Росії лише, коли матиме більше кращої зброї, яка постачатиметься швидше".

Оновлено: Пізніше на сторінках глави української держави з'явилося повідомлення, що Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук", де проходять навчання українські військовослужбовці. Було також оприлюднено відео.

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Пряма мова Зеленського: "Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави.

Що передувало: Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб заявила, що ця країна поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.