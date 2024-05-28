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Зеленский осмотрел истребители F-16, которые Бельгия передаст Украине

Валентина РоманенкоВторник, 28 мая 2024, 16:51
Зеленский осмотрел истребители F-16, которые Бельгия передаст Украине
фото - @alexanderdecroo

В рамках визита в Бельгию президент Владимир Зеленский посетил авиабазу, где размещены истребители F-16, которые эта страна передаст Украине.

Источник: бельгийский премьер-министр Александер де Кроо в социальной сети Х, "Армія Inform", президент Зеленский в соцсетях

Прямая речь де Кроо: "Российские захватчики продолжают ежедневно убивать украинцев. Уважаемый Владимир Зеленский, эти F-16 будут вашими, чтобы помочь вам защитить своих граждан".

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Детали: Премьер отметил, что Украина "может дать отпор России только, когда будет иметь больше лучшего оружия, которое будет поставляться быстрее".

Обновлено: Позже на страницах главы украинского государства в соцсетях появилось сообщение, что Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук", где проходят учения украинские военнослужащие. Было обнародовано видео.

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Прямая речь Зеленского: "Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16 для усиления защиты нашего неба. А также ждем дома наших воинов, которые учатся техническому обслуживанию F-16 и очень мотивированы, чтобы начать выполнение боевых задач и ускорить победу нашего государства.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что эта страна поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Темы: истребителипомощь УкраиневойнаЗеленский
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