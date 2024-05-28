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ЗМІ показали супутникові фото наслідків удару по Луганську

Євген КізіловВівторок, 28 травня 2024, 22:00
ЗМІ показали супутникові фото наслідків удару по Луганську
Пожежа в Луганську. Фото з місцевих пабліків

Супутниковий знімок за 28 травня показує сліди великої пожежі на північ від злітно-посадкової смуги авіаучилища в окупованому Луганську.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На знімку цього ж місця, зробленому 10 травня, можна побачити частини радіолокаційного комплексу "Небо-М", призначеного для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

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Місцева влада стверджувала, що загоряння сталося "в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів".

Що передувало: У тимчасово окупованому Луганську ввечері 27 травня повідомили про вибухи, після яких над містом виникла заграва від пожежі.

ВІДЕО ДНЯ

Так званий очільник Луганщини заявив, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами, через що виникла пожежа. Водночас місцеві мешканці повідомляли, що вибухи прогриміли поруч із військовим авіаучилищем та авіаремонтним заводом. Близько опівночі російські пропагандистські ЗМІ повідомили про повторну атаку на Луганськ.

Теми: Луганськвійнаобстріл
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