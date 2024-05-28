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СМИ показали спутниковые снимки последствий удара по Луганску

Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 22:00
СМИ показали спутниковые снимки последствий удара по Луганску
Пожар в Луганске. Фото из местных пабликов

Спутниковый снимок за 28 мая показывает следы большого пожара к северу от взлетно-посадочной полосы авиаучилища в оккупированном Луганске.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На снимке этого же места, сделанном 10 мая, можно увидеть части радиолокационного комплекса "Небо-М", предназначенного для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

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Местные власти утверждали, что возгорание произошло "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов".

Что предшествовало: Во временно оккупированном Луганске вечером 27 мая сообщили о взрывах, после которых над городом возникло зарево от пожара.

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Так называемый глава Луганщины заявил, что по Луганску нанесли удар кассетными боеприпасами, из-за этого возник пожар. В то же время местные жители сообщали, что взрывы прогремели рядом с военным авиаучилищем и авиаремонтным заводом. Около полуночи российские пропагандистские СМИ сообщили о повторной атаке на Луганск.

Темы: Лугансквойнаобстрел
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