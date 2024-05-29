Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Кірбі: Удар Ізраїлю по Рафаху не призведе до зміни політики США

Олена ІвашківСереда, 29 травня 2024, 01:41
Кірбі: Удар Ізраїлю по Рафаху не призведе до зміни політики США
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Ізраїльський обстріл обʼєкта угрупування ХАМАС у Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців, не призведе до зміни політики США щодо підтримки Тель-Авіва.

Джерело: радник Білого дому Джон Кірбі, "Укрінформ"

Пряма мова Кірбі: "Ми й далі не вважаємо, що велика наземна операція в Рафаху була б виправданою. Ми не хочемо, щоб ізраїльтяни вклинювалися в Рафах великими підрозділами... І ми не бачимо цього на даний момент.

Реклама:

Після цього удару в неділю я не можу говорити про зміни у політиці. Це просто сталося".

Деталі: За його словами, ізраїльтяни збираються провести належне розслідування, з якого можна буде робити відповідні висновки.

Відповідаючи на запитання, яка кількість жертв серед цивільного населення спонукала б США до зміни політики, Кірбі зазначив: "Тут немає мірила чи квоти. Як ми вже неодноразово казали, правильна кількість жертв серед цивільного населення дорівнює нулю".

ВІДЕО ДНЯ

При цьому на війні часто гинуть люди, додав він.

Таку саму позицію висловили у Пентагоні.

Пряма мова заступниці речника Пентагону Сабріни Сінґх: "Ми все ще вважаємо: те, що відбувається в Рафаху, і те, що роблять [ізраїльські військові], має обмежений характер".

Нагадаємо:

  • Палестинське угруповання ХАМАС у неділю вперше за останні місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.
  • 24 травня міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.
  • Світова спільнота жорстко засудила авіаудар Ізраїлю по табору переселенців у Рафаху в Секторі Гази у неділю, де щонайменше 45 людей загинуло, ще понад 200 чоловік поранено. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав авіаудар "трагічною помилкою".

Теми: ІзраїльСектор ГазиСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Ізраїль
ЗМІ: Білий дім оцінює, чи перетнув Ізраїль "червону лінію" ударом по Рафаху
Через удар Ізраїлю по табору біженців у Рафаху загинуло 45 людей
ХАМАС запустив ракети по Тель-Авіву, Ізраїль відповів ударом по Рафаху
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: