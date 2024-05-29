Кирби: Удар Израиля по Рафаху не приведет к изменению политики США

Израильский обстрел объекта группировки ХАМАС в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, не приведет к изменению политики США по поддержке Тель-Авива.

Источник: советник Белого дома Джон Кирби, "Укринформ"

Прямая речь Кирби: "Мы и дальше не считаем, что большая наземная операция в Рафахе была бы оправданной. Мы не хотим, чтобы израильтяне вклинивались в Рафах большими подразделениями... И мы не видим этого на данный момент.

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После этого удара в воскресенье я не могу говорить об изменениях в политике. Это просто произошло".

Детали: По его словам, израильтяне собираются провести надлежащее расследование, из которого можно будет делать соответствующие выводы.

Отвечая на вопрос, какое количество жертв среди гражданского населения побудило бы США к изменению политики, Кирби отметил: "Здесь нет мерила или квоты. Как мы уже неоднократно говорили, правильное количество жертв среди гражданского населения равно нулю".

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При этом на войне часто гибнут люди, добавил он.

Такую же позицию высказали в Пентагоне.

Прямая речь заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх: "Мы все еще считаем: то, что происходит в Рафахе, и то, что делают [израильские военные], имеет ограниченный характер".

Напомним: