Кирби: Удар Израиля по Рафаху не приведет к изменению политики США
Израильский обстрел объекта группировки ХАМАС в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, не приведет к изменению политики США по поддержке Тель-Авива.
Источник: советник Белого дома Джон Кирби, "Укринформ"
Прямая речь Кирби: "Мы и дальше не считаем, что большая наземная операция в Рафахе была бы оправданной. Мы не хотим, чтобы израильтяне вклинивались в Рафах большими подразделениями... И мы не видим этого на данный момент.
После этого удара в воскресенье я не могу говорить об изменениях в политике. Это просто произошло".
Детали: По его словам, израильтяне собираются провести надлежащее расследование, из которого можно будет делать соответствующие выводы.
Отвечая на вопрос, какое количество жертв среди гражданского населения побудило бы США к изменению политики, Кирби отметил: "Здесь нет мерила или квоты. Как мы уже неоднократно говорили, правильное количество жертв среди гражданского населения равно нулю".
При этом на войне часто гибнут люди, добавил он.
Такую же позицию высказали в Пентагоне.
Прямая речь заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх: "Мы все еще считаем: то, что происходит в Рафахе, и то, что делают [израильские военные], имеет ограниченный характер".
Напомним:
- Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафасе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.
- 24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.
- Мировое сообщество жестко осудило авиаудар Израиля по лагерю переселенцев в Рафахе в Секторе Газа в воскресенье, где по меньшей мере 45 человек погибли, еще более 200 человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "трагической ошибкой".