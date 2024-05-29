Кіберполіція розкрила нову шахрайську схему: аферисти обіцяють виплати з Польщі 

Українцям надходять шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати з Польщі.

Джерело: Кіберполіція

Деталі: Правоохоронці попереджають, що зазвичай зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

Реклама:

Дослівно: "Так, днями в одному з популярних месенджерів поширюється повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі.

Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг".

Ще деталі: Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвами аферистів, не передавати стороннім особам свої особисті дані, не вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

ВІДЕО ДНЯ

⁠тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

⁠пін-код від картки;

⁠логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

⁠коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Також потрібно переконатися, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

Нагадаємо: