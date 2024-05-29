Киберполиция раскрыла новую мошенническую схему: аферисты обещают выплаты из Польши
Украинцам поступают мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах из Польши.
Источник: Киберполиция
Детали: Правоохранители предупреждают, что обычно злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в том числе и через гугл-формы.
Дословно: "Так, на днях в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.
Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг".
Еще детали: Правоохранители отмечают, чтобы не стать жертвами аферистов, не передавать посторонним лицам свои личные данные, не вводить в различных анкетах и на подозрительных сайтах:
- трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
- пин-код от карты;
- логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
- коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.
Также нужно убедиться, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.
Напомним:
- 3 мая правоохранители разоблачили киевлянина, который выманивал деньги у родственников украинских военнопленных, выдавая себя за сотрудника Службы безопасности Украины.