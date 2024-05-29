У Харкові прогриміла серія вибухів – ЗМІ

У Харкові знову лунають вибухи. Повітряна тривога триває в області уже четверту годину.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів у місті, Повітряні сили у соцмережах

Деталі: За даними ПС, на Харківщині були пуски керованих авіаційних бомб.

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Відповідні попередження військові робили о 15-й та 16-й годині.

Нагадаємо: Російські війська 25 травня вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок атаки складає 19 людей. У лікарні померла чергова жертва удару.