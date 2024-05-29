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В Харькове прогремела серия взрывов – СМИ

Евгений КизиловСреда, 29 мая 2024, 16:22
В Харькове прогремела серия взрывов – СМИ
иллюстративное фото от Getty Images

В Харькове снова раздаются взрывы. Воздушная тревога продолжается в области уже четвертый час.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов в городе, Воздушные силы в соцсетях

Детали: По данным ВС, на Харьковщине были пуски управляемых авиационных бомб.

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Соответствующие предупреждения военные делали в 15 и 16 часов.

Напомним: Российские войска 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на сейчас количество погибших в результате атаки составляет 19 человек. В больнице умерла очередная жертва удара.

Темы: Харьковобстрелвойна
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