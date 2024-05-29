Зросла кількість жертв удару РФ по "Епіцентру" в Харкові: в лікарні помер поранений

В лікарні помер чоловік, який був поранений під час удару російських військ по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові 25 травня, кількість загиблих зросла до 19.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram Харківська облпрокуратура у Telegram

Пряма мова: "На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру".

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Деталі: За його словами, чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. За даними Харківської облпрокуратури, кількість загиблих зросла до 19.

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