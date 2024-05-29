Зросла кількість жертв удару РФ по "Епіцентру" в Харкові: в лікарні помер поранений
Середа, 29 травня 2024, 09:04
В лікарні помер чоловік, який був поранений під час удару російських військ по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові 25 травня, кількість загиблих зросла до 19.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram Харківська облпрокуратура у Telegram
Пряма мова: "На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по "Епіцентру".
Реклама:
Деталі: За його словами, чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. За даними Харківської облпрокуратури, кількість загиблих зросла до 19.
Передісторія:
- Російські війська вдень 25 травня вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
- Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- 27 травня прокурори спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за 80 метрів від "Епіцентра". Він дивом не долетів до будівельного гіпермаркету.
- 28 травня в "Епіцентр" в Харкові знайшли останки 18-го загиблого внаслідок авіаударів, завданих російськими військами 25 травня.