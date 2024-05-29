Рятувальники припинили пошуки в харківському "Епіцентрі": знайшли 19 загиблих
Пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові, по якому 25 травня Росія завдала ударів, завершено. Загальна кількість загиблих внаслідок атаки – 19 людей.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у соцмережах
Деталі: За його словами, поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів.
Пряма мова: "Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент".
Деталі: Клименко розповів, що внаслідок ударів по гіпермаркету загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.
Що передувало:
- Російські війська вдень 25 травня вдарили авіабомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.
- 29 травня з'явилася інформація, що кількість жертв атаки зросла до 19.