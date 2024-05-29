Рятувальники припинили пошуки в харківському "Епіцентрі": знайшли 19 загиблих

Розбір завалів після російського удару по "Епіцентру" в Харкові. фото: ДСНС.

Пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові, по якому 25 травня Росія завдала ударів, завершено. Загальна кількість загиблих внаслідок атаки – 19 людей.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у соцмережах

Деталі: За його словами, поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів.

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Пряма мова: "Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент".

Деталі: Клименко розповів, що внаслідок ударів по гіпермаркету загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

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