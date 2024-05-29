Спасатели прекратили поиски в харьковском "Эпицентре": нашли 19 погибших

Разбор завалов после российского удара по «Эпицентру» в Харькове. фото: ГСЧС

Поисковые работы в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Харькове, по которому 25 мая Россия нанесла удары, завершены. Общее количество погибших в результате атаки - 19 человек.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях

Детали: По его словам, полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов.

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Прямая речь: "Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также мы привлекли кинологов - служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент".

Детали: Клименко рассказал, что в результате ударов по гипермаркету погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв - 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

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