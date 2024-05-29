Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели прекратили поиски в харьковском "Эпицентре": нашли 19 погибших

Евгений КизиловСреда, 29 мая 2024, 18:26
Спасатели прекратили поиски в харьковском Эпицентре: нашли 19 погибших
Разбор завалов после российского удара по «Эпицентру» в Харькове. фото: ГСЧС

Поисковые работы в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Харькове, по которому 25 мая Россия нанесла удары, завершены. Общее количество погибших в результате атаки - 19 человек.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях

Детали: По его словам, полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов.

Реклама:

Прямая речь: "Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также мы привлекли кинологов - служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент".

Детали: Клименко рассказал, что в результате ударов по гипермаркету погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв - 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска днем 25 мая ударили авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.  Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
  • 29 мая появилась информация, что количество жертв атаки возросло до 19.

Темы: ХарьковобстрелжертвыГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Харьков
В Харькове прогремела серия взрывов – СМИ
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
Чтобы их не искали: в полицию обратилась пара, выжившая во время удара по гипермаркету в Харькове
Последние новости
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
22:19
СМИ узнали, когда новый Европарламент будет выбирать главу Еврокомиссии
Все новости...
Реклама:
Реклама: