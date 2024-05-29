Спасатели прекратили поиски в харьковском "Эпицентре": нашли 19 погибших
Поисковые работы в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Харькове, по которому 25 мая Россия нанесла удары, завершены. Общее количество погибших в результате атаки - 19 человек.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях
Детали: По его словам, полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов.
Прямая речь: "Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также мы привлекли кинологов - служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент".
Детали: Клименко рассказал, что в результате ударов по гипермаркету погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв - 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.
Что предшествовало:
- Российские войска днем 25 мая ударили авиабомбами по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- 29 мая появилась информация, что количество жертв атаки возросло до 19.