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З 4 травня ВЛК не вказуватимуть "обмежено придатний"

Ірина БалачукП'ятниця, 3 травня 2024, 13:32
З 4 травня ВЛК не вказуватимуть обмежено придатний
Фото ілюстративне з pixabay.com

З 4 травня в Україні майже повністю скасували індивідуальну оцінку придатності, коли військово-лікарська комісія могла обирати формулювання "обмежено придатний".

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на зміни до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій

Деталі: Цей наказ набирає чинності 4 травня.

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За даними видання, головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний".

У багатьох випадках формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.

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Відтепер чоловіки у віці 18–60 років, які мали статус "обмежено придатний", повинні знову пройти ВЛК. На це є час до 4 лютого 2025 року.

Для цих людей комісія вказуватиме лише 2 статуси: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії:

  • повністю придатний;
  • придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди відносяться кандидати на вступ до ВВН3);
  • придатний для виконання специфічних завдань.

Передісторія: 

  • 21 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", №10313.
  • Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова 22 березня повідомила, що військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд, оскільки Верховна Рада скасувала таке поняття. На це їм дали 9 місяців. 
  • У квітні Міноборони пояснило, що передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Теми: мобілізаціяарміяМіноборонивійна
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