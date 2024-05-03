"Хартія" прибула на посилення в район Очеретиного 

13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" прибула на посилення у район селища Очеретине, де нещодавно змогла закріпитися російська армія.

Джерело: заява "Хартії" у Facebook, джерела УП в "Хартії"

Дослівно: "Зведений підрозділ 13 бригади НГУ "Хартія" та 467 окремого піхотного батальйону ЗСУ виконують бойове завдання на Донеччині. За останні тижні аеророзвідка з артилерією знищила групи піхоти на пікапах та вантажних автівках, підбили також ворожий танк. Загалом підрозділ уже завдав противнику втрат приблизно 200 осіб піхоти".

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Деталі: За даними УП, "Хартія" вже не перший підрозділ, який перекидають на Авдіївський напрямок для спроби стабілізації ситуації. Після захоплення Очеретиного росіяни не зупинилися і продовжили "розповзатися" на схід і на північ – за даними DeepState, їм вдалося пройти вже 2-3 кілометри.

Передісторія:

Аналітики DeepState повідомляли, що 16 квітня ворог просунувся в Очеретине.

27 квітня в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що ворогу вдалося прорватися й закріпитися в певній частині цього населеного пункту.

2 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району, проте частина, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем українських воїнів, бої тривають.

25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Олександр Ющенко.

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