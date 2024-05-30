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Через нічну ракетну атаку РФ по Харкову постраждали 7 людей

Ольга Глущенко , Анастасія ПроцЧетвер, 30 травня 2024, 02:10
Через нічну ракетну атаку РФ по Харкову постраждали 7 людей
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Вночі 30 травня російські війська завдали чергових ударів по Харкову та області, на місці влучання виникла пожежа. У результаті атаки по Харкову постраждали 7 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!"

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Деталі: Терехов зазначив, що у "Харкові дуже голосно".

 
фото: Харківська ОВА

Оновлено: Згодом Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина з них - по населених пунктах Харківського району.

Терехов зазначив, що в Харкові був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста.

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Пряма мова Терехова: "На місці прильоту пожежа, перебитий газонін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше".

 
фото: Харківська ОВА

Пряма мова Синєгубова: "За оновленою інформацією, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес".

"Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа".

"Загалом по місту й області армія РФ випустила 8 ракет з території Бєлгорода".

Оновлено: О 3:52 Терехов повідомив про 4 постраждалих внаслідок нічного прильоту.

 
фото: Харківська ОВА

Оновлено: О 8:30 Синєгубов написав, що росіяни били ракетами по 2 локаціям. Влучили у двоповерхову адміністративну будівлю КП, внаслідок чого там спалахнула пожежа. У результаті атаки легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік.

Також очільник ОВА повідовим, що в селищі Мала Данилівка загарбники влучили по території навчального закладу: зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також пошкоджена будівля гуртожитку.

Нагадаємо: Російські війська 25 травня вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок атаки складає 19 людей. У лікарні померла чергова жертва удару.

Теми: Харківобстрілвибухвійна
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