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КНДР заявила про невдалу спробу запуску супутника

Олена ІвашківВівторок, 28 травня 2024, 05:21

Північна Корея заявила, що її спроба в понеділок запустити новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею, в польоті вибухнув двигун нещодавно розробленої ракети.

Джерело: Reuters

Пряма мова заступника генерального директора Національного управління аерокосмічних технологій Північної Кореї: "Запуск нової ракети-носія із супутником закінчився невдачею, коли вона вибухнула в повітрі під час польоту першого ступеня".

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Деталі: Спроба запуску відбулася лише через кілька годин після того, як Пхеньян виступив із попередженням, що спробує запустити супутник до 4 червня, що стало б його другим супутником-шпигуном на орбіті.

Початковий аналіз показав, що причиною невдачі став нещодавно розроблений рідинно-паливний ракетний двигун, але наразі вивчаються й інші можливі причини, йдеться в повідомленні.

Офіційні особи Південної Кореї та Японії раніше повідомили, що запуск, схоже, був невдалим.

ВІДЕО ДНЯ

Північна Корея запустила снаряд за південною траєкторією біля свого західного узбережжя приблизно о 15:44 за Києвом, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї.

У штабі заявили, що виявили велику кількість уламків ракети в морі вже через дві хвилини після запуску.

Об'єкт, запущений Північною Кореєю, зник над Жовтим морем, повідомив журналістам головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.

Теми: КНДРкосмос
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