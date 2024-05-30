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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко Четвер, 30 травня 2024, 04:04
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 30 травня по всій території була оголошена повітряна тривога.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Ввечері 29 травня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

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Згодом стало відомо про зліт стратегічних бомбардувальників з російського аеродрому "Оленья".

Пізніше ПС повідомили про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниами РФ.

О 3:58 всю Україну охопила повітряна тривога.

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Оновлено: О 5:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях.

Теми: повітряна тривога
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