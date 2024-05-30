По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Четвер, 30 травня 2024, 04:04
Вночі 30 травня по всій території була оголошена повітряна тривога.
Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Ввечері 29 травня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
Реклама:
Згодом стало відомо про зліт стратегічних бомбардувальників з російського аеродрому "Оленья".
Пізніше ПС повідомили про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниами РФ.
О 3:58 всю Україну охопила повітряна тривога.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 5:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях.