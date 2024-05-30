По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Четверг, 30 мая 2024, 04:04
Ночью 30 мая по всей территории была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ
Детали: Вечером 29 мая россияне запустили по Украине ударные БПЛА.
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Впоследствии стало известно о взлете стратегических бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья".
Позже ВС сообщили о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками РФ.
В 3:58 всю Украину охватила воздушная тревога.
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Обновлено: В 5:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям.