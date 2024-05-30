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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоЧетверг, 30 мая 2024, 04:04
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 30 мая по всей территории была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: Вечером 29 мая россияне запустили по Украине ударные БПЛА.

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Впоследствии стало известно о взлете стратегических бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья".

Позже ВС сообщили о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками РФ.

В 3:58 всю Украину охватила воздушная тревога.

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Обновлено: В 5:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям.

Темы: воздушная тревога
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