Росія маніпулює темою обміну військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і використати його як ще один прийом для дестабілізації ситуації в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Росія звинуватила Україну в нещодавньому кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку РФ щодо українських військовополонених.

Реклама:

Призначена Кремлем Уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців, і заявила, що Росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста у справах військовополонених.

Представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив у листопаді 2023 року, що Росія раніше призупиняла обмін військовополоненими влітку 2023 року з невстановленої причини.

Останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

ВІДЕО ДНЯ

Експерти зазначають, що Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених частково через "фактичне блокування обмінів російською стороною", а частково через зростання кількості російських дезертирів, які стають військовополоненими.

У звіті також ідеться про те, що в останні місяці після крайнього обміну військовополоненими Росія вчинила низку очевидних зловживань щодо українських військовополонених, включаючи страти без суду і слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі, а також нібито функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

Росія також використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для ведення бойових дій в Україні, що є ще одним кричущим порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Відтак, аналітики прийшли до висновку, що звинувачення Москалькової в тому, що Україна є стороною, відповідальною за припинення обміну військовополоненими, може бути спробою перекласти провину на Україну і приховати безліч зловживань з боку Росії щодо українських військовополонених, що може призвести до розпалювання незадоволення в українському суспільстві і відвернути увагу від підтримки України з боку західних країн.

В огляді припускають, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один прийом для підриву процесу прийняття рішень в Україні.

Ключові висновки ISW за 29 травня: