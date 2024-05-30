Россия манипулирует темой обмена военнопленных для расшатывания ситуации в Украине – ISW
По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Россия пытается манипулировать темой обмена военнопленных и использовать его как еще один прием для дестабилизации ситуации в Украине.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что Россия обвинила Украину в недавнем многомесячном приостановлении обмена военнопленными на фоне сообщений о масштабных злоупотреблениях со стороны РФ в отношении украинских военнопленных.
Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", которые вызвали паузу в обмене военнопленными в течение последних нескольких месяцев, и заявила, что Россия делает все возможное для поддержания диалога с украинским правительством и Международным комитетом Красного Креста по делам военнопленных.
Представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил в ноябре 2023 года, что Россия ранее приостанавливала обмен военнопленными летом 2023 года по неустановленной причине.
Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля 2024 года при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.
Эксперты отмечают, что Украина была вынуждена открыть третий лагерь для российских военнопленных частично из-за "фактического блокирования обменов российской стороной", а частично из-за роста количества российских дезертиров, которые становятся военнопленными.
В отчете также говорится о том, что в последние месяцы после крайнего обмена военнопленными Россия совершила ряд очевидных злоупотреблений в отношении украинских военнопленных, включая казни без суда и следствия и использование военнопленных в качестве живых щитов на поле, а также якобы функционирование "черного рынка" для продажи украинских военнопленных российским военизированным группировкам.
Россия также использует батальон, состоящий преимущественно из украинских военнопленных, для ведения боевых действий в Украине, что является еще одним вопиющим нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
Следовательно, аналитики пришли к выводу, что обвинения Москальковой в том, что Украина является стороной, ответственной за прекращение обмена военнопленными, может быть попыткой переложить вину на Украину и скрыть множество злоупотреблений со стороны России в отношении украинских военнопленных, что может привести к разжиганию недовольства в украинском обществе и отвлечь внимание от поддержки Украины со стороны западных стран.
В обзоре предполагают, что Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один прием для подрыва процесса принятия решений в Украине.
Ключевые выводы ISW за 29 мая:
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военная помощь, предоставленная США, начала поступать на фронт, но для того, чтобы постепенное увеличение военной помощи, предоставленной США, достигло "критических объемов", понадобятся "недели".
- Швеция объявила о предоставлении Украине 16-го и крупнейшего пакета военной помощи на сумму 13,3 млрд крон (около 1,25 млрд долларов) 29 мая.
- Западные официальные лица все чаще говорят о том, что они поддерживают право Украины использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по военным целям в России.
- Россия обвинила Украину в недавнем многомесячном приостановлении обмена военнопленными на фоне сообщений о широкомасштабных злоупотреблениях со стороны России в отношении украинских военнопленных.
- Путин продолжает свои усилия по подготовке российского населения к длительной войне.
- Беларусь приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе времен холодной войны.
- Российские войска недавно продвинулись к северу и северо-востоку от Харькова, вблизи Кременной, Часового Яра и Авдеевки.
- Россия продолжает расширять социальные льготы для российских военнослужащих, ветеранов войны в Украине и их семей.