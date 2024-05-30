Плетенчук: Після паузи росіяни пішли на штурм острова Нестрига

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що після паузи росіяни знову почали штурмувати острів Нестрига в Херсонській області, над яким Сили оборони встановили контроль 28 квітня 2024 року.

Джерело: Плетенчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 - на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше - у районі Старомайорського. Так само на Лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, та 6 - на Кринки".

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Деталі: За словами речника, загострення на лінії бойового зіткнення пов’язане з тим, що йде підготовка до Саміту мира, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що йде підготовка до Саміту миру. І це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці".

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