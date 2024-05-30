Плетенчук: После паузы россияне пошли на штурм острова Нестрига

Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что после паузы россияне снова начали штурмовать остров Нестрига в Херсонской области, над которым Силы обороны установили контроль 28 апреля 2024 года.

Источник: Плетенчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Есть 19 попыток штурмов, что довольно много. Из них 12 - на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего - в районе Старомайорского. Так же на Левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 - на Крынки".

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Детали: По словам спикера, обострение на линии боевого соприкосновения связано с тем, что идет подготовка к Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это в первую очередь с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. И это для россиян традиционный способ влиять в геополитике".

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