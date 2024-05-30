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Суд знову арештував ексголову ТЦК Одещини: тепер застава - 140 млн

Євген КізіловЧетвер, 30 травня 2024, 18:12
Суд знову арештував ексголову ТЦК Одещини: тепер застава - 140 млн
євген борисов. фото: Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook

Суд іще раз обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на цей раз із можливістю внесення застави у сумі 140 млн гривень.

Джерело: Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора у соцмережах

Деталі: Розглянувши клопотання прокурорів, суд відправив Борисова під варту на 60 діб, якщо не внесе заставу.

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Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування підозрюється у відмиванні незаконних доходів на суму у понад 140 млн гривень.

За даними слідства, підозрюваний за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 млн грн, яке було одержано злочинним шляхом.

Що передувало: Працівники ДБР затримали Борисова у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

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Працівники Бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Нагадаємо: Попереднє звинувачення стосувалося фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних. Борисов підозрюється в тому, що за хабарі давав вказівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб.

Теми: ТЦКОдеська областьарешткорупція
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